افتتاح القمة العربية الاقتصادية في بيروت

وطن: افتتحت أعمال القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية في دورتها الرابعة صباح اليوم الأحد في العاصمة اللبنانية بيروت.

وأعلن الرئيس اللبناني العماد ميشال عون افتتاح القمة حيث ألقى رئيس القمة العربية الثالثة رئيس الوفد السعودي وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان كلمة بلاده.

وأكد الرئيس اللبناني، عقب تسلمه رئاسة القمة، أن هذه القمة ستبحث النتائج المدمرة للحروب والنزاعات على شعوب المنطقة.

وتعقد جلسة عمل علنية تتضمن مداخلات للقادة العرب والممثلين عنهم ومأدبة غداء وجلسة عمل بعد الظهر وجلسة ختامية.

ويشارك في القمة 20 دولة عربية وتغيب عنها ليبيا وسورية، ويتناول جدول أعمال القمة 29 بنداً.

ويشارك في مهمة حماية القمة، إلى جانب لواء الحرس الجمهوري، قوى من كافة الأجهزة الأمنية، يبلغ عديدها 500 ضابط وحوالى 7500 ضابط و وفرد من الجيش اللبناني، وقوى الأمن الداخلي، والأمن العام، وأمن الدولة.

ويرأس لبنان القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية لمدة أربع سنوات.