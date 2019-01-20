الاحتلال يفرج عن المقدسي باسل أبو تايه بعد 10 أعوام من الأسر

القدس - وطن: افرجت سلطات الاحتلال، صباح اليوم الأحد، عن الاسير المقدسي باسل إسحاق يوسف أبو تايه (42 عامًا) من سكان بلدة سلوان، بعد قضائه 10 سنوات في سجون الاحتلال.

واعتُقل أبو تايه بتاريح 21 يناير 2009 وأدانته سلطات الاحتلال بالمشاركة في عدّة نشاطات وفعاليات، وفرضت عليه حكمًا بالسجن 10 سنوات، بالإضافة لفرضها حُكمًا بالسجن 12 عامًا على شقيقه يوسف الذي اعتقل بعده بنحو أسبوعين.

وتنقل الأسيران بين مختلف السجون، وقبل سنوات حرمهما الاحتلال من المشاركة في تشييع والدهما المتوفى اسحاق أبو تايه بعد وفاته. والأسير المحرر باسل متزوجٌ وهو أب لطفلين.