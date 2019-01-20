قوات قمع الاحتلال تقتحم قسم "17" في سجن عوفر وتشن حملة تفتيشات

وطن: أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الأحد، بأن قوات قمع الاحتلال المسماة "درور" مصحوبة بقوات من الشرطة اقتحمت القسم (17) في سجن "عوفر"، واجرت تفتيشات وعبثت بمقتنيات الاسرى.

ولفتت الهيئة، الى ان قوات القمع اغلقت عشرة اقسام داخل المعتقل بعد عملية الاقتحام والتفتيش، وان حالة من التوتر والاضطراب تسود السجن منذ ساعات الفجر الاولى.

واوضحت، أن الاسرى قاموا بإرجاع وجبات الطعام من كافة الاقسام، احتجاجا على اقتحام السجن.