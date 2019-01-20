الحمد الله: حجم الصادرات الفلسطينية تجاوز حاجز المليار دولار

وطن: قال رئيس الوزراء رامي الحمد الله، الأحد، إن حجم الصادرات الفلسطينية تجاوز، ولأول مرة، حاجز المليار دولار.

وخلال كلمته في القمة العربية التنموية الاقتصادية الاجتماعية الرابعة في العاصمة اللبنانية بيروت، قال الحمد الله إن المنتج الفلسطيني وصل إلى أكثر من ثمانين دولة حول العالم، ما أدى لزيادة حجم التبادل التجاري مع دول العالم ليصل الى نسبة 40%، مقابل انخفاض الواردات من "إسرائيل" بنسبة 20%.

وأشار أن الحكومة نجحت في زيادة حجم الاستثمارات الأجنبية في فلسطين إلى 3.4 مليار دولار.

ولفت إلى أن الحكومة اتخذت خطوات وأقرت قوانين لتكريس بيئة استثمارية آمنة، من بينها إقرار قانون ضمان الحق بالمال المنقول، وتفعيل سجل الأموال المنقولة، وتحديث قانون تشجيع الاستثمار، وإعداد مسودة قانون الشركات الجديد.

واعتبر الحمد الله أن كل تلك الخطوات "تمهد للانفكاك التدريجي عن اقتصاد دولة الاحتلال، وتقليل الاعتماد عليها في الواردات كما في الصادرات".