الحملة الوطنية تؤكد على وجوب استقالة ممثل المنظمات الأهلية وعدم الانتساب لمؤسسة الضمان الاجتماعي

رام الله- وطن:أكدت لحملة الوطنية للضمان الاجتماعي على وجوب استقالة ممثل المنظمات الأهلية من مجلس إدارة مؤسسة الضمان الاجتماعي على الفور وبخاصة بعد اتخاذه سلسلة مواقف تتعارض مع توجهات المنظمات الأهلية، ولا سيما الموافقة على اتفاقية الحافظ لأموال الضمان الاجتماعي والموافقة على اتفاقية مؤسسة الضمان مع وزارة الصحة بشأن إصابات العمل.

واضافت الحملة في بيان لها اليوم الأحد: ان التصويت مؤخراً لصالح تعيين السيد ماجد الحلو مشرفاً عاماً على مؤسسة الضمان الاجتماعي، هو انتهاك خطير لأحكام القرار بقانون، وستتخذ كافة الإجراءات اللازمة لإنهاء عضويته في مجلس الإدارة حسب الأصول والقانون.

وتناول الاجتماع جهود الحملة الوطنية في مسار عزل مجلس إدارة الضمان الاجتماعي في ظل استمرار هيمنة السلطة التنفيذية على مؤسسة الضمان الاجتماعي وقراراتها، وفشل مجلس الإدارة بتحقيق أهداف الضمان الاجتماعي في الحماية الاجتماعية ورعاية مصالح المساهمين/ات ومستقبل مدخراتهم؛ وما يشكله من تهديد جدي لاستمرارية المؤسسة وصناديق الضمان يُنذر بإفلاسها والقضاء على الأهداف السامية للضمان الاجتماعي في الحماية والرعاية الاجتماعية.

وخلص اللقاء المطول للحملة الوطنية للضمان الاجتماعي إلى القرارات التالية:

1- وجوب استقالة ممثل المنظمات الأهلية من مجلس إدارة مؤسسة الضمان الاجتماعي على الفور وبخاصة بعد اتخاذه سلسلة مواقف تتعارض تماماً مع توجهات المنظمات الأهلية؛ ولا سيما الموافقة على اتفاقية الحافظ لأموال الضمان الاجتماعي والموافقة على اتفاقية مؤسسة الضمان مع وزارة الصحة بشأن إصابات العمل، والتصويت مؤخراً لصالح تعيين السيد ماجد الحلو مشرفاً عاماً على مؤسسة الضمان الاجتماعي في انتهاك خطير لأحكام القرار بقانون، ودون الرجوع بكل ذلك إلى جهته التمثيلية خلافاً للقانون. وستتخذ الحملة كافة الإجراءات اللازمة لإنهاء عضويته في مجلس الإدارة حسب الأصول والقانون.

2- عمل الكتل النقابية الممثلة في الحملة الوطنية للضمان الاجتماعي على رفع الغطاء عن ممثلي الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين في مجلس إدارة مؤسسة الضمان الاجتماعي لذات الأسباب المتعلقة بأداء ممثل المنظمات الأهلية في المجلس. وستتخذ الحملة كافة الإجراءات النقابية والقانونية اللازمة بهذا الخصوص.

3- تؤكد الحملة على استمرار جهودها لتحقيق تصوراتها وأهدافها في مرحلة ما بعد عزل مجلس إدارة مؤسسة الضمان الاجتماعي وصولاً إلى بناء منظومة ضمان اجتماعي مستقلة وعادلة ومحوكمة وشاملة تحقق مظلة الحماية والعدالة الاجتماعية للمشتركين/ات كافة وبخاصة العمال والموظفين.

4- تطالب الحملة الوطنية للضمان الاجتماعي قطاع المنظمات الأهلية بعدم الانتساب لمؤسسة الضمان الاجتماعي حفاظاً على حقوق موظفيها إلى حين تشكيل مؤسسة ضمان اجتماعي تتمتع بالثقة والاستقلالية الكاملة وقادرة على الحفاظ على حقوق وأموال منتسبيها وبخاصة حقهم في العيش الكريم والحماية الاجتماعية لهم/ن ولأسرهم.