فيتنام تفجر مفاجأة في كأس آسيا وتقصي الأردن

وطن: نجح المنتخب الفيتنامي بالوصول إلى ربع نهائي كأس آسيا 2019، بعد مباراة "ماراثونية" أمام المنتخب الأردني في استاد آل مكتوم بدبي، انتهت بركلات الترجيح بعد التعادل بالوقت الأصلي والإضافي.

وافتتح المنتخب الأردني التسجيل في المباراة، عن طريق ركلة حرة رائعة من حافة منطقة الجزاء، نفذها لاعب الوسط بهاء عبد الرحمن في الدقيقة 38.

وعادل المنتخب الفيتنامي النتيجة في الشوط الثاني، عن طريق لاعبه نوين كونغ فونغ الذي حول تمريرة متقنة إلى سقف المرمى في الدقيقة 52.

وتبادل الفريقان السيطرة على مجريات اللقاء، حيث استحوذ الأردن على الشوط الأول، ولكن المنتخب الفيتنامي قدم شوطا ثانيا قويا.

وحسم المنتخب الفيتنامي المباراة أخيرا بركلات الترجيح بنتيجة 4-2، بعد تألق حارس مرمى فيتنام فان لام دانغ الذي صد ركلة أحمد صالح، بعد أن كان بهاء أحمد قد أضاع ركلته بالعارضة.

وسيواجه فيتنام في ربع النهائي على نفس الملعب، الفائز من مباراة اليابان والسعودية التي ستقام الاثنين.