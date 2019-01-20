تأجيل الحراك البحري المقرر غداً الاثنين في غزة

غزة- وطن: أعلنت الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار، عصر اليوم الأحد، تأجيل الحراك البحري (22)، الذي كان مقرراً يوم غد الاثنين، من هذا الأسبوع، بسبب سوء الأحوال الجوية والأمطار.

وقالت الهيئة في بيان لها "نظراً للأحوال الجوية وصعوبة الوصول لمنطقة الحدود البحرية الشمالية، تقرر تأجيل الحراك البحري الثاني والعشرين لهذا الاسبوع المقرر يوم غد الاثنين"، مؤكدة على أن "الحراك البحري والبري مستمر حتى تحقيق جميع مطالبنا وكسر الحصار كاملاً عن قطاع غزة".

وأطلقت الهيئة قبل عدة أشهر، رحلات بحرية نحو العالم الخارجي والحدود الشمالية للقطاع، في محاولة لكسر الحصار البحري عن قطاع غزة، إلا أن الاحتلال يقمع المشاركين فيها، ويعمل على إفشالها واعتقال من على متنها.