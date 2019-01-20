مؤسسة سيدة الأرض تكرم عماد أبو كشك

القدس- وطن: كرمت مؤسسة "سيدة الأرض" رئيس جامعة القدس أ.د. عماد أبو كشك، وذلك بعد أن تم اختياره الشخصية الأكاديمية لعام 2018 في استطلاع رأي أجرته المؤسسة وشارك فيه الاف المستطلعين. وجرى التكريم في حرم الجامعة الرئيس خلال زيارة وفد من المؤسسة للجامعة.

وترأس التكريم د. كمال الحسيني الرئيس التنفيذي لمؤسسة سيدة الأرض، قائلاً: " باسمي وباسم أسرة سيدة الأرض نكرم اليوم أ.د. عماد أبو كشك شخصية العام الأكاديمية 2018 تقديراً لجهوده الحثيثة في بناء وتطور جامعة القدس هذه الجامعة المقدسية العريقة"، مشيراً إلى أن اختياره تم من خلال استطلاع قامت به المؤسسة عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال 30 يوماً، وحصد أ.د. أبو كشك هذا اللقب بالاجماع.

وأشاد الحسيني بالبصمات التي تركها عماد أبو كشك في جميع أرجاء الوطن خاصة في مدينة القدس حيث كانت الجامعة السباقة والمشاركة في العديد من المبادرات الخلاقة، ولمساهمتها الفعالة في الحفاظ على مدينة القدس واحيائها رغم الظروف التي تحيطها.

وشكر أبو كشك مؤسسة "سيدة الأرض" والطاقم العامل بها، مقدماً تكريمه هذا لأسرة جامعة القدس والعاملين فيها لجهودهم في المضي قدماً نحو تطوير جامعة القدس رغم الظروف الاستثنائية التي تمر بها.

وأكد أبو كشك أن جامعة القدس هي جامعة الشعب الفلسطيني وهي أكبر مؤسسة مقدسية تقع في قلب مدينة القدس ويقع على عاتقنا حمايتها وتقديم كل الدعم لها، قائلاً: "جميعنا مؤمنين بقيم وطنية عالية وتدفعنا بقوة للمحافظة على هذه المدينة وعلى المؤسسة المقدسية فلنا في كل زاوية مشاركة ومساهمة فاعلة، ونحن نؤكد استمراريتنا في رفع صوت فلسطين عالياً.

ويذكر أن جامعة القدس هي المؤسسة العربية الأكبر في مدينة القدس، وحصلت الجامعة عام 2017 على المرتبة الأولى على مستوى الوطن العربي، كأكثر جامعة تعنى بالمسؤولية الاجتماعية للجامعات تجاه القضايا المجتمعية، لتعتبر بذلك جامعة القدس الجامعة الأكثر التزاماً بقضايا مجتمعها خاصة في مدينة القدس، وذلك من خلال مجموعة الخدمات التي تقدمها الى أبناء المدينة والتي لا تقتصر على التعليم بل تمتد لتشمل الخدمات القانونية والاجتماعية والثقافية.

ويشار إلى أن مؤسسة سيدة الأرض تهدف إلى تطوير العلاقات بين أبناء الشعب الفلسطيني في الداخل والخارج، اضافة لتكريم المبدعين والمتميزين من أبناء شعبنا في العالم.