شاهين لـوطن: مساءلة المخطئين واحترام الحقوق والحريات يعزز مقاومة شعبنا وصموده أمام الاحتلال

رام الله- وطن: قال فهمي شاهين عضو المكتب السياسي لحزب الشعب الفلسطيني والقيادي في "التجمع الديمقراطي الفلسطيني" لـ وطن، إن استمرار التخبط القيادي في إدارة الشأن الداخلي العام، بما في ذلك طريقة التعاطي مع الهموم الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين وحقوقهم الديمقراطية، يزيد من حالة الاحتقان ويعزز من المظاهر السلبية، وتوظيفها باتجاه المزيد من الانقسامات في الوضع الفلسطيني، على حساب مواجهة التحديات الوطنية لشعبنا.

وجدد شاهين في حديث خاص مع وطن، اليوم الأحد، إدانة التصريحات غير المسؤولة التي صدرت عن وزير الحكم المحلي حسين الأعرج تجاه الحراك العمالي في محافظة الخليل، بكل ما حملته من إساءة وخلط للأوراق ومساس بحرية الرأي والتعبير المكفولة لكل فئات شعبنا وفقاَ للقانون، مشيراَ أن هناك سوابق للعديد من التصريحات والمواقف التي لم يتخذ حيالها أي إجراءات.

وفي الوقت ذاته، أعرب عن استهجانه من حالة المغالاة في ردود الفعل التي وصفها بأنها تؤشر أيضاَ على تدهور خطير في الثقة بين السلطة التنفيذية والمواطنين بشكل عام، جراء التخبط في العديد من السياسات الداخلية وتدهور الأوضاع المعيشية للمواطنين والمس بالحقوق والحريات.

وأضاف: إن "التجمع الديمقراطي" وأمام مجمل التطورات المتعلقة بموضوع قانون الضمان الاجتماعي، وما أعقب ذلك من تباينات من مختلف الأطراف الاجتماعية المعنية بالأمر حول الموقف من نصوص القانون وتطبيقه أو تعديله وتأجيل تنفيذه أو رفضه، وكذلك التعديات على حرية الرأي والاحتجاج السلمي، فإننا تؤكد على ما يلي:

أولاَ: ضرورة مساءلة الأعرج، على تصريحاته غير المسؤولة، وإتخاذ الإجراءات الواجبة بحقه وفقاَ للقانون، حتى لو كانت النتيجة إقالته أو محاكمته، والأمر كذلك يجب ان ينطبق على أي شخص آخر بموقع المسؤولية ومسألته عن طريقة إدارته الخاطئة لأي ملف يتولاه أو عن مواقفه المسيئة لشعبنا، وندعو إلى تفعيل مبدأ المسائلة والمحاسبة في كل المجالات الرسمية وغير الرسمية في فلسطين، وهو الأمر الطبيعي.

ثانياَ: إن الطبقة العاملة والفئات الشعبية كافة، كانت ولا زالت ركيزة أساسية للنضال الوطني والاجتماعي عبر كل مسيرة شعبنا، ونحن في "التجمع الديمقراطي" مع النضالات العمالية والنقابية المشروعة والحق في المطالبة بتطوير الحقوق الاجتماعية للعاملين كافة، والاطمئنان على واقعهم ومستقبلهم، بما في ذلك ضمان ووضوح تلك الحقوق في نصوص القانون والإجراءات التنفيذية لتطبيقة بشفافية.

وفي هذا السياق، فإن الحراك العمالي في الخليل هو جزء من الحراكات الجماهيرية كما في كل الوطن، له كامل الحق في النضال المطلبي وفي حرية الرأي والتعبير والتجمع والاحتجاج السلمي المكفول بالقانون، بغض النظر عن التباينات أو الاختلافات معه في الموقف من قانون الضمان الاجتماعي.

ثالثاَ: المطالبة بتأجيل تطبيق قانون الضمان الاجتماعي، إلى حين ضمان عقد حوار مجتمعي شامل لكل الأطراف من أجل تعديل وتطوير القانون ذاته، بما يضمن الشفافية ويطمئن العاملين على مدخراتهم ومصيرهم، وتعزيز استقلالية مؤسسة الضمان، ويؤدي لإعادة تشكيل رئاستها ومجلس إدارتها وإيجاد آلية رقابة فعالة عليها، وحوكمة عملها وعدم خضوعها للحكومة، مع التأكيد على أهمية وجود سلطة تشريعية منتخبه تراجع القوانين الحالية وتسن القوانين المناسبة وتمارس دورها الرقابي في فلسطين.

رابعاَ: التأكيد على سيادة القانون وضرورة احترام حقوق المواطنين كافة وضمان ممارسة حرياتهم الديمقراطية، وتعزيز السلم والاستقرار الأهليين والوحدة الوطنية في المجالات كافة وعلى كل المستويات. وكذلك إتخاذ الاجراءات المناسبة التي تحول دون الخروج عن القانون واستغلال حالة الاحتقان والتخبط الداخلي لتغذية الصراعات الداخلية ولإنعاش وتعزيز النعرات القبلية والمناطقية من بعض أصحاب المصالح، على حساب مواجهة التحديات الوطنية الماثلة أمام شعبنا في ظل مؤامرة تصفية القضية الفلسطينية واتساع دوائرها بهدف المساس بهوية شعبنا الوطنية وبتمثيله السياسي الموحد واستمرار حالة الانقسام الفلسطيني واستغلالاتها الكارثية.

وخلص شاهين الى القول، بأن الالتزام بذلك من شأنه أن يعزز الولاء الوطني وهو الأهم، ويسهم بإعادة توجيه البوصلة الى وجهتها الحقيقية، وهي ان صراع الشعب الفلسطيني الرئيس هو مع الاحتلال وعلينا جميعا حشد كل طاقاتنا واتخاذ كل ما يلزم من اجراءات من أجل ربح هذه المعركة.