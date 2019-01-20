إصابة خطيرة لعامل في كفر مندا بالداخل

القدس- وطن: أصيب شخص بجروح وصفت بأنها خطيرة في حادث عمل، وقع داخل مصنع في بلدة كفر مندا بالداخل، بعد ظهر اليوم الأحد.

وأفاد الناطق باسم المركز الطبي في المنطقة أنه تلقى بلاغًا قرابة الساعة 13:22 حول إصابة عامل (50 عاما) خلال عمله داخل مصنع في كفر مندا.

وقدم الطاقم الطبي الإسعافات الأولية للمصاب الذي وصفت جراحه بالخطيرة، وهو فاقد الوعي، وأحيل لاستكمال العلاج في مستشفى "رمبام" بحيفا.

تجدر الإشارة إلى أن حوادث العمل تزداد بوتيرة خطيرة، من حيث ارتفاع أعداد القتلى والإصابات في ورشات العمل.

ويذكر أن غالبية ضحايا حوادث العمل في البلاد هم فلسطينيون وأجانب.