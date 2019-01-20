جمعيات المستهلك تدعو لضمان حقوق المرضى وانهاء النزاع بين المشافي الخاصة وشركات التأمين

رام الله- وطن: دعا ائتلاف جمعيات حماية المستهلك، اليوم، وزارة الصحة الى ضرورة التدخل الفوري لمعالجة الخلاف القائم بين المستشفيات الخاصة والأهلية مع شركات التأمين، بتوقفها عن استقبال المرضى الذين يحملون بطاقات التأمين الصحي من شركات التأمين.

وأضاف الائتلاف في البيان الصحفي الصادر عنه أن "وزارة الصحة هي مظلة المستشفيات الخاصة وبالتالي يجب ان تمارس هذا الدور بوقف الامتناع في بعض المستشفيات والرجوع الى طاولة الحوار ضمن مرجعيات واضحة وعدم الضغط على المرضى على اعتبار انهم الحلقة الأضعف، وضرورة قيام هيئة سوق رأس المال بالتدخل كونها مظلة شركات التأمين".

وقال الائتلاف ان المشمولين في التأمين الصحي لشركات التأمين في الشركات والجامعات والكليات وغيرها ليسوا لهم القدرة المالية التي تؤهلهم لتغطية نفقات علاجهم ومن ثم متابعة شركات التأمين، وهذا يؤثر سلبيا على هؤلاء وعلى غيرهم القادرين من المشمولين في التأمين والتزام التأمين بالتغطية.

وقال صلاح هنية المنسق العام للائتلاف رئيس الجمعية في محافظة رام الله والبيرة "لن نقبل بمظاهر الاتفاق الجماعي بين مجموعة مستشفيات لإتاحة المجال لرفع الأسعار على المرضى من خلال التأمين الصحي لدى شركات التأمين، ولن نقبل ان تتفق شركات التأمين بصورة أو أخرى لترفع بوليصة التأمين الصحي على المواطن ، في غياب واضح لدور وزارة الصحة الفلسطينية، ويجب حل هذا الخلاف دون المس بحقوق المرضى الذين هم جوهر المسألة ككل".

وأكد على ضرورة التدخل من الجهات المعنية لانهاء هذا الخلاف لصالح المواطن والقطاع الصحي والحفاظ على "الملائة" المالية للشركات لاستمرار التغطية.

وطالب محمد داود عضو الائتلاف رئيس الجمعية في محافظة قلقيلية بإنهاء الخلاف بصورة تضمن مصلحة الجميع وبشكل خاص المواطن المريض الذي يعتبر الحلقة الأضعف.