غزة تصدر 21 طن من "البطاطس" إلى الكويت

غزة- وطن: بدأت الجمعية التعاونية الزراعية في بيت حانون شمال قطاع غزة، اليوم الأحد، بتصدير أول شحنة "بطاطس صناعية" إلى دولة الكويت، وذلك عبر الأردن.

وتم تصدير 21.6 طن بالشراكة مع مركز العمل التنموي "معا" ومنظمة "أوكسفام"، وبتمويل من الوكالة السويدية للتعاون الإنمائي الدولي من المشروع التطوير العادل للإنتاج، فهي سابقة أولى من نوعها.

ويساهم هذا المشروع بشكل كبير في دعم صغار المزارعين في ترويج إنتاجهم الزراعي من جهة، ومن جهة أخرى يعمل على تخفيف الفائض من الإنتاج من السوق المحلي.