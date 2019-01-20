اندلاع حريق داخل منجرة شرق قلقيلية

قلقيلية- وطن: أخمدت طواقم الدفاع المدني في محافظة قلقيلية، اليوم الأحد، حريقاً داخل منجرة في قرية حجة شرقاً.

وذكر تقرير إدارة العلاقات العامة والإعلام في الدفاع المدني أن الطواقم تمكنت من السيطرة على النيران والحريق الذي طال أخشاب ولوازم النجارة داخل المنجرة، وتم العمل من قبل طواقم مراكز دفاع مدني حجة وعزون ومدينة قلقيلية، على حصر الأضرار بعد إحتراق نجارة وأخشاب والحد من امتداد النيران إلى مساحات أوسع، دون وصولها لباقي المحتويات وأقسام المنجرة وحماية الممتلكات والأغراض والمكن من الإحتراق.