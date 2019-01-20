نقيب المحامين لـوطن: اذا لم يؤخذ بملاحظاتنا بشأن الضمان سنطالب بإسقاط القانون

رام الله- وطن: أكد نقيب المحامين جواد عبيدات وعضو مجلس النقابة اسماعيل حسين لـ وطن، أنه في حال لم يؤخذ بالتعديلات التي طرحتها نقابة المحامين الخاصة بقانون الضمان الاجتماعي، سوف يتم رفض أي تعديلات ورفض قانون الضمان جملة وتفصيلاً.

وقال عبيدات إن "المجلس التنسيقي لم يأخذ بالتوصيات التي قدمتها نقابة المحامين، وعليه دعونا لجلسة مع الأعضاء المفروزين من قبل نقابة المحامين لتمثيلنا امام المجلس التنسيقي، وسنأخذ قرارنا الحاسم يوم الثلاثاء القادم بعد اجتماع مجلس النقابة".

وأضاف: بعد غد سيكون هناك قرار واضح وصريح إما البقاء على تنفيذ شروطنا كاملة أو الانسحاب فوراً ونهائياً من اي اتفاقيات سيتم ابرامها مع الحكومة بخصوص الضمان، وقد نذهب للحراك الموحد لإسقاط قانون الضمان المطالب باسقاط القانون، أو لفعاليات خاصة بالنقابة.

وأوضح عبيدات أن اللجنة القانونية قامت بدراسة كافة البنود التي وردت في قانون الضمان، ورأت أن هذه البنود لايمكن تطبيقها على أرض الواقع ومن الصعوبة تطبيقها في ظل ما تعيشه فلسطين.

وأشار إلى أن نقابة المحامين مع التعديلات التي تم الحديث عنها، لكن لم يتم الأخذ بتعديلات نقابة المحامين وهي نقاط جوهرية وبدنها من المستحيل أن يسير هذا القانون.

وأكد أن المجلس التنسيقي لم يأخذ إلا بنقطة أو نقطتين من ملاحظات وتوصيات اللجنة القانونية، والباقي وضع جانباً، وهذا مرفوض.

وفيما يتعلق ببقاء نقابة المحامين في المجلس التنسيقي، أكد عبيدات بقاء النقابة في المجلس، قائلاً: "نحن جزء من المجلس التنسيقي وسنبقى منهم".

وكان أمين سر المجلس التنسيقي للنقابات المهنية عبد الله عابدة، أكد الخميس الماضي لـ وطن، التوافق على 28 بنداً بخصوص قانون الضمان الاجتماعي بعد دراستها مالياً واكتوارياً وقانونياً. كما أكد أن جميع النقابات المهنية المنضوية تحت اطار المجلس التنسيقي وافقت على التعديلات.

اسماعيل حسين: قرارنا بمقاطعة القانون حتى الآن

من جهته، قال عضو مجلس نقابة المحامين وممثلها في المجلس التنسيقي اسماعيل حسين، إنه تفاجأ لما نشر حول موافقة النقابة على التعديلات التي تمت على قانون الضمان.

وأوضح أن ما تم التوافق عليه هو حول الفعاليات الاحتجاجية وليست التعديلات.

وأكد أنه في حال لم يتم الأخذ بتعديلات نقابة المحامين لن توافق النقابة على أي تعديلات ولن توافق على القانون في الأصل.

وقال حسين إن التعديلات التي تمت لم تأخذ الملاحظات التي طرحتها نقابة المحامين.

وأوضح "قرارنا بمقاطعة القانون حتى الآن، وعدم التسجيل في الضمان، وهذا موقفنا ولم يتغير".