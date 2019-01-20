عبد الرؤوف المحتسب.. رفض بيع منزله للاحتلال بـ100 مليون دولار ليظل يحمي المسجد الإبراهيمي

الخليل- وطن: في خطوة يتشابه بها كافة الفلسطينيين، أعلن المواطن عبد الرؤوف المحتسب عن رفضه المطلق لبيع منزله لصالح جمعيات استيطانية مقابل مبلغ مالي قدره 100 مليون دولار.

المحتسب يسكن وسط الخليل، في منزل يطلّ على المسجد الإبراهيمي، ويعتبر نفسه أحد حراسه، يقول: لستُ على استعداد أن أجني الأموال حتى لو كانت أموال الأرض كلها، مقابل أن أترك بيتي ومتجري، وسأبقى حارساً للمسجد الإبراهيمي.

وأضاف: بدأت العروض الإسرائيلية تتوالى عليّ في سبيل اقناعي ببيع بيتي لصالح جمعيات استيطانية، في البداية عرضوا عليّ بيعه مقابل مبلغ 6 ملايين دولار، رفضت، ثم عرضوا عليّ مبلغ 40 مليون، وتفاجأوا برفضي المتواصل، ثم بعد مدة قصيرة عرضوا عليّ بيع المنزل مقابل 100 مليون دولار، الأمر الذي رفضته جملة وتفصيلاً، فمال الأرض كلها لا تغنيني عن اطلالة منزل.

ولم تتوقف العروض على تقديم أموال طائلة مقابل بيع منزله ومتجره، إنما عرضت عليه هذه الجمعيات تسهيل سفره وعائلته الى أستراليا أو كندا ولكنه رفضها أيضاً.

وأعرب المحتسب عن تمسكه بأرضه وحبه لها، حيث أضاف: لدي 20 حفيداً، وآمل أن يقطنوا جميعهم في هذا المنزل التاريخي.

يشار الى أن سكان الخليل يعانون من هجمات المستوطنين بحماية جيش الاحتلال المتكررة، كما ويحاول الاحتلال بكافة الطرق والوسائل الاستيلاء على منازل المواطنين، خاصة في البلدة القديكة والقريبة من المسجد الابراهيمي.