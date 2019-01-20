ربايعة لـوطن: القيم الجمركية للسيارات المستعملة ارتفعت أكثر من 20% وغداً سنقر فعاليات احتجاجية

رام الله- وطن: أكد رئيس اتحاد مستوردي السيارات المستعملة جلال ربايعة لـ وطن، أن غداً سيجتمع ممثلون عن الاتحاد بوزارة المالية للاطلاع على النسب الجمركية الجديدة على السيارات المستعملة.

وأوضح ربايعة أن القيم الجمركية للسيارات ارتفعت بنسبة 20%-30%، بعد إجراءات وزارة المالية الأخيرة.

وأكد ربايعة أن مستوردي السيارات المستعملة متوقفين عن دفع جمارك السيارات، وسيتم إقرار فعاليات احتجاجية غداً بناء على نتائج الاجتماع الذي سيتم مع وزارة المالية.

وكان مدير عام الجمارك والمكوس وضريبة القيمة المضافة لؤي حنش، أكد في حلقة بثتها وطن، ان ما تم مؤخرا من اجراءات فيما يتعلق بملف المركبات المستوردة المستعملة هو إلزام المستوردين ببعض القوانين التي كان يجب ان يلتزموا بها في السابق.