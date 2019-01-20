فيديو | الحراك الموحد يعلن جدول الفعاليات لاسقاط قانون الضمان
20.01.2019 09:49 PM
رام الله- وطن: أعلن الحراك الموحد جدول الفعاليات لاسقاط قرار بقانون الضمان الاجتماعي.
وجاء جدول الفعاليات على النحو التالي:
1- مسيرة الضجيج الاربعاء 23-1-2019 الساعة 7 مساء في رام الله / دوار المنارة.
2- اعتصام المبيت الخميس 2024-1-2019 الساعة 7 مساء الى الساعة 3 عصرا من يوم الجمعة في نابلس/دوار الشهداء.
3- اضراب جزئي امام المؤسسات والشركات الاحد 27-1-2019 من الساعة 1 مساء الى اخر الدوام.
4- اعتصام مركزي محكمة الشعب لكل المحافظات الثلاثاء 29-1-2019 الساعة 12 ظهرا في رام الله / دوار المنارة.
5- اضراب شامل مع اعتصام مركزي امام مؤسسة ما يسمى بالضمان الاجتماعي الثلاثاء 5-2-2019 الساعة 11 صباحا في البيرة امام ما يسمى بمؤسسة الضمان الاجتماعي.