فيديو | الحراك الموحد يعلن جدول الفعاليات لاسقاط قانون الضمان

رام الله- وطن: أعلن الحراك الموحد جدول الفعاليات لاسقاط قرار بقانون الضمان الاجتماعي.

وجاء جدول الفعاليات على النحو التالي:

1- مسيرة الضجيج الاربعاء 23-1-2019 الساعة 7 مساء في رام الله / دوار المنارة.

2- اعتصام المبيت الخميس 2024-1-2019 الساعة 7 مساء الى الساعة 3 عصرا من يوم الجمعة في نابلس/دوار الشهداء.

3- اضراب جزئي امام المؤسسات والشركات الاحد 27-1-2019 من الساعة 1 مساء الى اخر الدوام.

4- اعتصام مركزي محكمة الشعب لكل المحافظات الثلاثاء 29-1-2019 الساعة 12 ظهرا في رام الله / دوار المنارة.

5- اضراب شامل مع اعتصام مركزي امام مؤسسة ما يسمى بالضمان الاجتماعي الثلاثاء 5-2-2019 الساعة 11 صباحا في البيرة امام ما يسمى بمؤسسة الضمان الاجتماعي.