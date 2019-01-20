بالأسماء.. غرفة تجارة وصناعة جنين تعلن الفائزين في انتخاباتها اليوم

جنين- وطن: أعلنت اللجنة المركزية لإدارة انتخابات الغرف التجارية والصناعية، مساء اليوم الاحد، أسماء الفائزين في انتخابات غرفة تجارة وصناعة جنين، والتي بلغ نسبة التصويت فيها 73.5%.

وجاءت أسماء الفائزين على النحو التالي:

وبين رئيس لجنة الانتخابات القاضي بشار نمر ان 2087 ناخب من اصل 2838 مارسوا حقهم الانتخابي لانتخاب 13 عضوا لمجلس ادارة غرفة تجارة وصناعة جنين تنافس على مقاعده 29 مرشحاً.

وكانت كاميرا وطن رصدت انتخابات الغرفة التجارية في جنين، اليوم.. لمشاهدة التقرير اضغط هنا - هنا