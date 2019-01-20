الرئيس عباس يبحث مع حنا ناصر مشاورات عقد الانتخابات التشريعية

رام الله- وطن: بحث الرئيس محمود عباس، مساء اليوم الأحد، مع رئيس لجنة الانتخابات المركزية حنا ناصر، قضية الانتخابات التشريعية، والمشاورات التي قام بها رئيس لجنة الانتخابات، من أجل عقد الانتخابات التشريعية.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس عباس لرئيس لجنة الانتخابات في مقر الرئاسة في رام الله، مساء اليوم.

وأكد الرئيس، دعمه الكامل لعمل لجنة الانتخابات المركزية، وتوفير كل ما يلزم لإجراء الانتخابات التشريعية في أسرع وقت ممكن.

وحضر اللقاء، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح حسين الشيخ، ورئيس جهاز المخابرات العامة اللواء ماجد فرج.