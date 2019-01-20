طمرة: إصابة خطيرة لشاب بجريمة إطلاق نار

طمرة- وطن: أُصيب، شاب يبلغ من العمر 25 عامًا، بجراح خطيرة بعد تعرُّضه لإطلاق نار في مدينة طمرة، مساء اليوم، الأحد.

وعُلِم أنه تمّ نقل الشاب إلى المركز الطبيّ في طمرة، ليُنقَل بعدها على وجه السرعة، لمشفى "رامبام" في حيفا، لاستكمال تلقّي العلاج.

ويشهد المجتمع الفلسطيني في الداخل تفاقُما في آفة العُنف التي راح ضحيتها العام الفائت، 76 مواطنا، في جرائم قتل مختلفة، كان آخرهم ضحية رصاصات الإجرام، حسام مغربي (47 عاما) من شفاعمرو، الذي قُتِل يوم الإثنين الموافق 31.12.2018.

ويُستدل من المعطيات المتوفرة، أن 14 امرأة قتلت في العام الفائت، بينما قُتل 62 شخصا بجرائم مختلفة، غالبيتها ارتُكبت باستخدام السلاح الناري وأخرى ارتكبت بالاعتداء والطعن بالسكاكين والآلات الحادة والدهس.

(عرب 48)