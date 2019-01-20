فيديو | حراك الجنوب لـوطن: لدينا أخبار من محافظة الخليل بتأجيل تطبيق قانون الضمان

الخليل- وطن: قال منسق حراك الجنوب لاسقاط قانون الضمان صهيب زاهدة لـوطن، إن أخباراً وصلتهم من محافظة الخليل تشير إلى أن قانون الضمان لن يطبق في هذه المرحلة.

وقال زاهدة "قمنا اليوم بتسليم محافظ الخليل مطالب الحراك العمالي بضرورة الغاء قانون الضمان، وقام المحافظ بالتواصل مع الجهات المعنية في الحكومة ومؤسسة الضمان ورفع لهم المطالب، واخبرنا بأنه سيكون هناك اخبارا سارة بخصوص هذا الموضوع ونحن ننتظر الرد النهائي من الحكومة ومؤسسة الضمان".

وأضاف: هناك اخبار تشير إلى أن قانون الضمان لن يطبق في هذه المرحلة وننتظر الرد النهائي من الحكومة. مؤكداً أن الحراك متمسك بإلغاء القانون.

وأوضح زاهدة أن المطالب التي سلمت للمحافظ تتمثل في: الغاء قانون الضمان، ورفع الحد الادنى للاجور وتشكيل نقابات وحماية العمال والعاملات، إقالة وزير الحكم المحلي حسين الاعرج ووزير العمل مأمون ابو شهلا.

وكانت محافظة الخليل، أصدرت بياناً اليوم، جاء فيه "في اطار المتابعة من قبل المحافظ وتحقيقا للمصلحة الوطنية تم استلام مطالب الحراك العمالي وبعدها تم عقد اجتماع مع مؤسسة الضمان الاجتماعي ممثلة بالدكتور ماجد الحول وأمناء سر اقاليم فتح في محافظة الخليل، وتم تسليم المطالب، حيث تم التوافق على غالبية النقاط المطروحة، حيث ساد الجلسة الجو الايجابي والتأكيد من الجميع الحرص على المصلحة العامة بما في ذلك مصلحة العمال وأرباب العمل ومؤسسة الضمان الاجتماعي".

وطالب الناشط نزار بنات في حديث لوطن، بالتركيز على إلغاء قانون الضمان.