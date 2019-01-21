21 معتقلا من الضفة

رام الله- وطن: شنت قوات الاحتلال، صباح اليوم الاثنين، حملة اعتقالات واسعة طالت 20 مواطنًا ومواطنة من مختلف محافظات الضفة.

من بيت لحم، اعتقل الاحتلال الأسير المحرر شاهر عيسى طقاطقة والشاب أحمد خالد طقاطقة من منزليْهما في بلدة بيت فجار جنوب شرق بيت_لحم، وداهم الاحتلال قرية زعترة وبلدة بيت فجار وبلدة نحالين.

كما جرى اعتقال الشاب محمد سميح شتيوي (18 عاماً) من منزله في قرية كفر قدوم شرقي قلقيلية.

واعتقلت قوات الاحتلال المحامبة امان جمال منصور زوجة الاسير امير اشتيه من منزل عائاتها في زواتا وصادرت مركبة زوجها.كما تم اعتقال مجدي القطب (40 عاما) من شارع تل بنابلس وهو اسير محرر ويعاني من الضعط والسكري. وهو شقيق الشهيدين سعيد وامجد القطب.

وجرى اعتقال 6 شبان من قرية المغير برام الله، هم :

عاصم احمد، احمدعبد، معتصم عمر، حمدي محمد،جمعةركاد، و محمود عبد الله، فيما اعتقل الشاب محمد عودة لدادوة خلال اقتحام قوات الاحتلال لقرية أبو شخيدم شمال غرب رام الله، والشاب إبراهيم أيوب معروف، بعد مداهمة وتفتيش منزله في قرية دير أبو مشعل شمال غرب رام الله. واقتحمت قوات الاحتلال قرية كوبر شمال غرب المدينة.

وفي محافظة سلفيت اعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر ليث عبدالله مرعي، بعد مداهمة وتفتيش منزله في بلدة قراوة بني حسان غربي سلفيت.

واعتقل الاحتلال الشقيقين هيثم ومحمد كامل شلالفة خلال اقتحامها قرية فصايل شمال أريحا.

كما اعتقل الشاب محمود جواد الواوي من منزله في مدينة حلحول شمال الخليل والشابيْن شوقي الخطيب وعمار محمد جوابرة من منزليْهما في مخيم العروب شمال الخليل.