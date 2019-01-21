وداعًا "ويندوز 10 موبايل"

وطن: نشرت شركة "مايكروسوفت" مؤخراً صفحة أسئلة وأجوبة تعرض تفاصيل حول نهاية دعم ويندوز 10 موبايل Windows 10 Mobile، وأوضحت الشركة أن جميع مستخدمي نظام تشغيل الأجهزة المحمولة ويندوز 10 موبايل لم يعودوا مؤهلين لتلقي التحديثات، بما في ذلك تحديثات الأمان، اعتباراً من 10 ديسمبر/كانون الأول 2019، وستصبح الأجهزة غير مدعومة بعد هذا التاريخ.

وتشرح الصفحة أن النسخ الاحتياطي التلقائي واليدوي للأجهزة سوف يستمر لمدة 3 أشهر حتى 10 مارس/آذار 2020، وذلك بعد قيام الشركة بإيقاف الدعم في شهر ديسمبر/كانون الأول، كما لاحظت الصفحة أن بعض الخدمات السحابية ومميزات المزامنة، بما في ذلك عمليات تحميل الصور واستعادة نسخة احتياطية لجهاز موجود، قد تستمر بالعمل لمدة تصل إلى 12 شهراً بعد انتهاء تاريخ الدعم.

وكانت "مايكروسوفت" قد أعلنت نهاية نظام التشغيل رسمياً في شهر أكتوبر/تشرين الأول 2017، عندما غرد جو بلفيور Joe Belfiore، نائب رئيس الشركة لمنتج ويندوز 10، عبر منصة "تويتر" معلناً توقف "مايكروسوفت" عن طرح ميزات وأجهزة جديدة لنظام التشغيل ويندوز 10 موبايل.

وتجنبت الشركة في ذلك الحين الإعلان عن تاريخ نهاية الدعم، مع التأكيد على استمرار حصول المستخدمين على تحديثات الأمان والبرامج، لكن معلومات صفحة الأسئلة الشائعة توضح أن الإصدار 1709، الذي تم طرحه في شهر أكتوبر/تشرين الأول 2017، هو آخر إصدار من النظام التشغيلي.

وفي حين أن الهواتف الذكية العاملة بنظام التشغيل Windows OS لم تستحوذ على حصة سوقية كبيرة، فقد أكد نائب رئيس الشركة أن "مايكروسوفت" أنهت نظام Windows 10 Mobile بسبب قلة التطبيقات المتاحة، حيث امتنع المطورون عن طرح تطبيقات بسبب قلة أعداد المستخدمين.

وأوصت الشركة بأن ينتقل مستخدمو ويندوز 10 موبايل إلى أجهزة آي أو إس iOS أو أندرويد، قائلة: "مع نهاية دعم نظام التشغيل Windows 10 Mobile، نوصي بأن ينتقل العملاء إلى أجهزة أندرويد أو آي أو إس المدعومة".

وكانت "مايكروسوفت" قد أنهت دعم Windows Phone 8.1 في 11 يوليو/تموز 2017، وتركز الشركة الآن جهودها المتعلقة بالأجهزة المحمولة على إنشاء تطبيقات وخدمات لأجهزة آي أو إس iOS وأندرويد، واحتضنت شركة البرمجيات العملاقة أندرويد كإصدار محمول من ويندوز.