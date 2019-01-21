بالفيديو .. الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان اسرائيلي واسع على 3 جبهات

رام الله - وطن: أعلن مركز حميميم العسكري أن الدفاعات الجوية السورية دمرت أكثر من 30 صاروخ كروز وقنبلة موجهة أطلقتها إسرائيل، وتصدت الدفاعات الجوية السورية لأربع موجات من الصواريخ الإسرائيلية وأسقطت عدداً منها.

وتركز التصدي للصواريخ الإسرائيلية في محيط منطقة الكسوة وأجواء القنيطرة.

وقال مصدرٌ عسكري أن العدوان الذي شن على سوريا فجر اليوم هو الأوسع وامتد حتى محافظة السويداء، فيما أكدت وسائل إعلام سورية إسقاط عشرات الأهداف المعادية.

هذا وسُمع صوت دوي الصواريخ وأصوات الدفاعات الجوية في محيط العاصمة دمشق، خاصة إن جزء من القصف الصاروخي الإسرائيلي جاء من فوق الجولان المحتل.

وفي الوقت الذي حلق فيه طيران استطلاع إلاسرائيلي فوق الجولان السوري المحتل فقد اطفأ الجيش مرصد جبل الشيخ.

كما سلط جيش الاحتلال كشافات ضوئية في مواقع محتلة في الجولان كتل أبو الندى وتل الفرس.

وبالتزامن مع العدوان حلقت طائرات الاحتلال الحربية على علو منخفض فوق البقاع بالتزامن مع الانفجارات في سماء دمشق، بالإضافة لتحليق مكثف لطائرات التجسس الإسرائيلية في أجواء قرى القطاع الشرقي جنوب لبنان.

في غضون ذلك قال مصدر عسكري سوري لـوكالة سانا إنه "في تمام الساعةالواحدة وعشر دقائق من فجر يوم الاثنين الواقع في 21/1/2019 قام العدو الإسرائيلي بضربة كثيفة أرضا وجوا وعبر موجات متتالية بالصواريخ الموجهة وعلى الفور تعاملت منظومات دفاعنا الجوي مع الموقف واعترضت الصواريخ المعادية ودمرت أغلبيتها قبل الوصول إلى أهدافها."

ونشر جيش الاحتلال، فجر اليوم الاثنين، خرائط وصورًا لما قال إنها "مواقع إيرانية" قصفها في محيط العاصمة السورية، دمشق، الليلة الماضية، على حد زعمه.

وتبيّن خريطة الجيش استهداف عشرة مواقع في محيط دمشق، منها أربعة مواقع تابعة لـ"فيلق القدس" الإيراني، وستّة مواقع تابعة للدفاع الجوي السوري، الذي أطلق عشرات المضادات الجويّة تجاه الطائرات الإسرائيليّة الليلة الماضية.

من جهته، قال وزير الاستخبارات والمواصلات الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، اليوم الاثنين، إن القصف الإسرائيلي الليلة في سورية "رسالة لقاسم سليماني والحرس الثوري الإيراني... من يطلق الصواريخ نحو جبل الشيخ سيدفع الثمن باهظًا".

وأمس الأحد، أفادت وكالة "سانا" السورية، أن الدفاعات الجوية السورية تصدت لغارات شنها سلاح الجو الإسرائيلي على المنطقة الجنوبية. كما أعلن المتحدث باسم الجيش، أن منظومة القبة الحديدية اعترضت قذيفة صاروخية أطلقت من الأراضي السورية إلى المنطقة الشمالية بالجولان المحتل، وذلك بعد الأنباء التي تحدثت عن اعتراض الدفاعات الجوية السورية لغارات شنها سلاح الجو الإسرائيلي.