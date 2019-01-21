بالفيديو ... ردة فعل السوريين لحظة التصدي للعدوان الاسرائيلي

رام الله - وطن: تصدت الدفاعات الجوية السورية، اليوم الاثنين، لعدوان إسرائيلي جديد على سوريا.

وظهر مقطع فيديو، يوثق ردت فعل السوريين لحظة تصدي الجيش السوري للهجوم الإسرائيلي، حيث كشف عن رباطة جأش الشعب الذي يعاني منذ 8 سنوات من ويلات الحرب وهو يدعم بما يملك من صحيات وإطلاق الزغاريد، تعبيرا عن الفرح في كل لحظة يتصدى فيها جيشه الوطني للإعداء، وكأنهم في فرح وليس حرب.

هذا وتم الهجوم الإسرائيلي على 4 موجات صاروخية متتالية.

واستطاعت وسائط الدفاع الجوي السوري إسقاط 38 صاروخا إسرائيليا، توزعت بين محيط العاصمة دمشق وريفها وريفي القنيطرة والسويداء.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية السورية "سانا" عن مصدر بالجيش السوري، قوله: إن "وسائط الدفاع الجوي السوري تصدت بكفاءة عالية للهجوم الإسرائيلي"، مشيرة أنها "منعته من تحقيق أي من أهدافه".