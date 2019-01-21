وسط رفض أردني.. إسرائيل تتجه لافتتاح مطار قرب مدينة العقبة

رام الله - وطن: تدشن إسرائيل اليوم الاثنين مطارا دوليا على بعد 18 كيلومترا من مدينة إيلات في جنوبي البلاد، حيث أطلق عليه اسم "رامون" تخليدا لذكرى رائد الفضاء الإسرائيلي إيلان رامون، الذي قتل في حادث تحطم مكوك الفضاء كولومبيا عام 2003.

ويمتد المطار الجديد على مساحة 5046 دونما وله برج اتصال بارتفاع 50 مترا، كما أنه يضم مباني داخلية بمساحة 35182 مترا مربعا لاستقبال المسافرين، اضافة الى شبكات تسوق ومطاعم ومقاهي والسوق الحرة، إضافة إلى 60 محطة توقف للطائرات، ويتميز بمدرجه للإقلاع والهبوط الذي يمتد على طول 3600 متر، وهو يعتبر من أطول المدارج في الشرق الأوسط.

وبلغت تكاليف المطار الجديد الذي سيتم تشغيله بشكل تدريجي لرحلات داخلية، نحو 450 مليون دولار، حيث من المفروض أن يستقبل أولى الرحلات الجوية في الرابع من فبراير/شباط 2019.

أما الخدمات الدولية فستضاف في سبتمبر/أيلول المقبل بحيث سيكون بالإمكان هبوط وإقلاع رحلات جوية مباشرة من وإلى أوروبا، ومن المتوقع أن يستقبل في العام الأول مليوني مسافر، علما أنه جهز ليستقبل 4.5 ملايين مسافر في العام، منهم 1.2 مليون مسافر برحلات ترانزيت دولية.

ويأتي تدشين المطار بتأخير أربع سنوات عن الموعد المحدد، ويعتبر المطار الدولي الأول الذي يبنى بعد النكبة، إذ إن مطار اللد شيّد في فترة الاستعمار البريطاني لفلسطين عام 1936، وكان عبارة عن أربعة مدارج إسمنتية، وأنشأته القوات البريطانية للاستعمال الحربي.

واعتبر موقع "واللا" الإلكتروني في مقال أن تدشين المطار سيؤدي إلى تحقيق مزيد من الإمكانات السياحية، ولكن أيضا سيكون رافعة للوجهات السياحية المجاورة في الأردن وسيناء.

وقال إن المطار ربما قد يكون منافسا لمطار الملكة علياء الدولي في العاصمة الأردنية عمان الذي قد يتضرر بحيث تنقل شركات طيران أجنبية رحلاتها له، ويشار إلى أن الأردن اعترض رسميا على إقامة المطار قرب حدوده.

وبهدف تشجيع شركات الطيران الأجنبية على الوصول للمطار الجديد، أعلن وزير السياحة الإسرائيلي يسرائيل كاتس أنه سيتم إعفاء الشركات من دفع رسوم الهبوط لمدة ثلاث سنوات، علما أن الرسوم التي تدفعها الشركات الأجنبية التي تهبط في مطار اللد قد تبلغ حتى 24 دولارا للراكب، كما ستعفى من الرسوم الشركات التي تعمل حاليا على رحلات جوية مباشرة من أوروبا إلى مطار إيلات القديم.

وإلى جانب جذب وتشجيع السياحة إلى الجنوب وإيلات ومنطقة البحر الميت، فإن المطار الجديد سيخدم السياح الذين يأتون من أوروبا لزيارة شبه جزيرة سيناء وطابا ومدينة العقبة الأردنية، وسيكون محطة لشركات الطيران الأوروبية التي تسافر إلى آسيا والشرق الأقصى.

الجزيرة