محكمة الاحتلال تمدد اعتقال الاسير عاصم البرغوثي مجددا لمدة 11 يومًا

رام الله- وطن: مددت المحكمة العسكرية التابعة للاحتلال في "المسكوبية" اليوم الاثنين، اعتقال الأسير عاصم البرغوثي شقيق الشهيد صالح، لمدة (11) يوماً لاستكمال التحقيق.

وأوضح محامي نادي الأسير مأمون الحشيم أن سلطات الاحتلال جددت أمر منعه من لقاء المحامي الذي أصدرته منذ اليوم الاول على اعتقاله وذلك في تاريخ الثامن من كانون الثاني/ يناير الجاري.

يُشار إلى أن عاصم البرغوثي (33 عاماً) من بلدة كوبر، وهو أسير محرر قضى سابقاً في معتقلات الاحتلال (11) عاماً وأُفرج عنه بعد انتهاء محكوميته في نيسان/ أبريل 2018.

يذكر أن والد عاصم عمر البرغوثي حول إلى الاعتقال الإداري وكذلك شقيقه عاصف، فيما لا يزال شقيقه محمد قيد التحقيق.

وكانت قوات الاحتلال قد سلمت والدته امس اخطارا بهدم منزله.