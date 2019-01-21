اجتماع للقيادة برئاسة الرئيس الاربعاء المقبل

رام الله- وطن: كشف عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، نائب الأمينة العامة للاتحاد الديمقراطي الفلسطيني "فدا" صالح رأفت عن اجتماع قيادي برئاسة الرئيس محمود عباس واعضاء من التنفيذية وممثلين عن الحكومة لمناقشة اليات تنفيذ قرارات المجلس المركزي.

واوضح رأفت في حديث لإذاعة "صوت فلسطين" الرسمية، اليوم الاثنين، ان الاجتماع سيعقد الاربعاء المقبل حيث سيتم الاطلاع على تقارير اللجان الخاصة بقطع العلاقة مع اسرائيل ولجنة العلاقة مع الولايات المتحدة وايضا اللجنة الخاصة بالمصالحة الوطنية وعلى نتائج الجهود المصرية التي تجددت مؤخرا لإنهاء الانقسام.



