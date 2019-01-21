صور| الاحتلال يقتحم مستشفى المقاصد ويمنع احتفالا بيوبيلها الذهبي

رام الله- وطن: اقتحمت قوّة من مخابرات الاحتلال والعناصر الخاصّة، مستشفى المقاصد في القدس، ومنعت فعاليّة احتفاليّة للمستشفى باليوبيل الذهبي.

واعتدى عناصر الاحتلال على المتواجدين في المكان، وألصقت أوامر بمنع استكمال الاحتفالية، وافتتاح أقسام جديدة.

ونقلت القناة الإسرائيلية السابعة عن وزير داخلية الاحتلال جلعاد آردان، قوله إنه تم حظر نشاط السلطة الفلسطينية في مستشفى المقاصد بالقدس، بادّعاء أن مسؤولين فلسطينيين بينهم وزراء من السلطة كانوا سيحضرون الفعالية، منهم جواد عواد وزير الصحة، ومحافظ القدس السابق عدنان الحسيني.