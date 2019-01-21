فيديو| جنود الاحتلال ينكّلون بشبان على مدخل سلواد

رام الله- وطن: أظهر تسجيل فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الاثنين، تنكيل جنود الاحتلال بثلاثة شبان ، عند مدخل بلدة سلواد شرق مدينة رام الله.

وقام جنود الاحتلال بتصويب أسلحتهم نحو الشبان الثلاثة، والاعتداء عليهم، والتنكيل بهم، بعد أن أنزلوهم من المركبة التي يستقلونها، واعتدى الجنود على الشبان، وأجبروهم على الجلوس على الأرض تحت تهديد السلاح.

وكانت قوات الاحتلال قد أقامت حاجزاً عسكرياً بالقرب من مدخل البلدة الرئيسي، وأوقفت المركبات، وفتشتها تفتيشا دقيقا، ونكلت بالمواطنين.