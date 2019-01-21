"رحلة لم تكتمل" لأبو علاء منصور: حكايات فلسطينية يرويها فدائي

رام الله- وطن: أطلق الكاتب الفلسطيني محمد يوسف (أبو علاء منصور) اليوم الأحد كتابه "رحلة لم تكتمل، مطات على طريق المقاومة"، وذلك في متحف محمود درويش في مدينة رام الله.

وقدم وليد الشرفا، الأستاذ في جامعة بيرزيت، قراءة نقدية في الكتاب جاء فيها "نحن أمام نص معقد التركيب وبسيط التعريف، هو سيرة لكنها تحمل حالة تثير الخطاب النقدي تجاه الذات، مشت السيرة بثلاث خطوط متوازية هي: الأنا الساردة، والصدمة، والمستوى العقلي الذي يحاكم الأيديولوجيا الفلسطينية، فضمن خط السيرة البنيوي، تكتسب كل الحركات والأحزاب مسمى الأيديولوجيا الفلسطينية، وهناك ببساطة نقد مخلص للتجربة، وهناك تواضع في اللغة يسجل للكاتب، وتتناوب السيرة بين محاكمة للذات وللتاريخ وللتجربة.

وقدم عضو المجلس الثوري لحركة فتح، أحمد غنيم، مداخلة جاء فيها "في هذا الكتاب هناك التصاق شديد بين الشخص والموضوع، فأبو علاء فدائي بالفطرة ولديه هاجس بأن يُدخل إلى التاريخ أولائك الأشخاص الذين تمت محاولة شطبهم، ذلك الهاجس الذي للفدائي المعلم الذي ينقل التجربة للأجيال القادمة حول سؤال لماذا لم ننتصر ولماذا لم تكتمل الرحلة.

وقال منصور في تعقيبه على المداخلات :"لقد جئتُ طارئاً على الكتابة، فأنا لستُ كاتباً لديّ إحساس عارم بالمسؤولية تجاه تجربة الثورة وحيث أني أرفض أن تمضي هذه التجربة دون أن تترك أثراً يمكن العثور عليه، لذلك كان هذا الكتاب رسالة وفاء ورسالة تعلم.

الكتاب صدر عن المركز العربي للأبحاث والدراسات السياسية في قطر، و وقع في 400 صفحة من القطع المتوسط، وجاء ضمن سلسلة ذاكرة فلسطين.

أبو علاء منصور من مواليد قرية بلعين قضاء رام الله عام 1949، عضو قيادة القطاع الغربي في حركة فتح، ومسؤول الحركة في وسط الضفة خلال الانتفاضة الأولى، وقيادي في انتفاضة الأقصى عام 2000، وأمين سر الحركة في محافظة رام الله والبيرة بين عامي 1997 و2005، صدر له عدد من المؤلفات منها : بلعين في المقاومة الشعبية، انتفاضة المقهورين، على ضفاف النهر، والمراهقة.