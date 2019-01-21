توتر واستنفار في "عوفر" بعد اقتحام قسم "15" ورش الأسرى بالغاز

رام الله - وطن: اقتحمت قوات القمع ما تسمى (المتسادة، ودرور، واليماز) التابعة لإدارة معتقلات الاحتلال صباح اليوم الاثنين قسم (15) في معتقل "عوفر"، وشرعت بالاعتداء على الأسرى، وتنفيذ تفتيشات واسعة وتخريب للمقتنيات.

وقال نادي الأسير أن معتقل "عوفر" يشهد حالة من التوتر الشديد منذ يوم أمس بعد أن نفذت قوات القمع اقتحامات وتفتيشات طالت قسم (17) في المعتقل.

واعتبر نادي الأسير أن عمليات الاقتحام التي نفذتها إدارة معتقلات الاحتلال، هي جزء من سياسة ممنهجة تمارسها بحق الأسرى للانتقام منهم، حيث وثق نادي الأسير خلال العام الماضي العشرات من عمليات الاقتحام التي نفذت وأُصيب خلالها عدد من الأسرى.

وحمل نادي الأسير إدارة معتقلات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الأسرى داخل المعتقل.