قتلى بتفجير انتحاري استهدف رتلاً أميركياً شمال سوريا

وطن: أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان، مقتل 5 أشخاص في تفجير انتحاري استهدف رتلاً أميركياً بمواكبة كردية في شمال شرق سوريا.

ويعد هذا الهجوم الثاني من نوعه هذا الأسبوع، حيث أعلن مسؤول أميركي مقتل 4 جنود أميركيين وجرح 3 آخرين بانفجار وقع في منبج شمال سوريا قبل أيام.

وقالت سارة ساندرز، المتحدثة باسم البيت الأبيض، في بيان الأربعاء، إنه جرى إبلاغ الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، بتطورات الوضع في سوريا، وذلك بعد انفجار قرب دورية للتحالف الذي تقوده الولايات المتحدة في سوريا.

وأضافت ساندرز: "جرى إبلاغ الرئيس بالوضع كاملا، وسنواصل متابعة الوضع الحالي في سوريا"، قبل أن تحيل أسئلة الصحافيين إلى وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون).

ومن جانبه، أعلن التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة ضد تنظيم داعش في تغريدة أن جنودا أميركيين قتلوا في انفجار بشمال سوريا.

وفي التفاصيل، قتل 15 شخصاً على الأقل، الأربعاء الماضي، جراء تفجير انتحاري نفسه داخل مطعم وسط مدينة #منبج الواقعة تحت سيطرة مقاتلين عرب وأكراد في شمال سوريا، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

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