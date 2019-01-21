كأس آسيا.. السعودية تودع أمام صلابة "الساموراي"

وطن: حسم المنتخب الياباني مواجهة "قمة" دور الـ16 من بطولة كأس آسيا أمام نظيره السعودي، وانتصر عليه بنتيجة 1-0 ليتأهل للدور ربع النهائي من البطولة.

وسجل المدافع الياباني تاكيهيرو تومياسو هدف المباراة الوحيد من ضربة رأسية، مستغلا عرضية من ضربة ركنية، في الدقيقة 20.

ولم يستطع المنتخب السعودي العودة بالنتيجة، بالرغم من بعض المحاولات الخطرة على المرمى الياباني خلال المباراة.

وبهزيمة السعودية، استمر "الإخفاق" العربي بدور الــ16، حيث سبق أن ودع منتخبا الأردن وعمان البطولة الأحد، بهزيمتهما أمام فيتنام وإيران على التوالي.

وسيواجه المنتخب الياباني نظيره الفيتنامي في ربع النهائي على استاد آل مكتوم بدبي يوم الخميس المقبل.