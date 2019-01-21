رؤساء بعثات دول الاتحاد الأوروبي في القدس ورام الله يزورون عائلة صباغ في حي الشيخ جراح في القدس الشرقية

رام الله - وطن: قام رؤساء بعثات دول الاتحاد الأوروبي في القدس ورام الله اليوم بزيارة عائلة الصباغ المهددة بالإخلاء من منزلها في حي الشيخ جراح في القدس الشرقية.

في 15 تشرين ثاني 2018 قامت المحكمة العُليا الإسرائيلية بِرَّد الاستئناف النهائي ضد إخلاء عائلة الصباغ.

التقى رؤساء بعثات دول الاتحاد الأوروبي بأفراد من عائلة الصباغ الذين أطلعوا الدبلوماسيين الزائرين على الوضع الحالي لقضيتهم. ففي حال تنفيذ أمر الإخلاء سيؤدي ذلك إلى نزوح حوالي 32 فرداً من عائلة الصباغ بضمنهم 6 أطفال.

ان خُطط الاستيطان الأخرى، بما فيها الإخلاء، تمضي قدُماً في الشيخ جراح.

تُذَكِّر بعثات الاتحاد الأوروبي في القدس ورام الله بنتائج وبيانات مجلس وزراء الخارجية الاوروبيين حيث كرر الاتحاد الأوروبي من خلالها معارضته الشديدة لسياسة الاستيطان الإسرائيلية والإجراءات المتخذة ضمن هذا السياق مثل إخلاء المنازل وهدم البيوت. سياسة بناء وتوسيع الاستيطان، بما في ذلك في القدس الشرقية، هي سياسة غير قانونية وفقاً للقانون الدولي، كما أن استمرارها يُقَوِض من قابلية حل الدولتين للحياة وإمكانية تحقيق السلام الدائم.