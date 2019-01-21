الخليل: أحكام بالسجن 7 سنوات ونصف على مدانين بالقتل

الخليل- وطن: أصدرت محكمة الجنايات الكبرى المنعقدة في الخليل هيئة القاضي ياسمين جراد، اليوم الإثنين، حكماً على المدان "ع.ع" بتهمة القتل بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة خمسة عشرة عاماً خلافاً للمادة 326 عقوبات لسنة 1960 ولمرور ما يقارب 17 عاما على ارتكاب الفعل وللمصالحة وإسقاط الحق الشخصي واستنادا لنص المادة 99 من قانون العقوبات فان المحكمة تقرر تخفيض العقوبة لتصبح الاشغال الشاقة لمدة 7 سنوات و نصف على المدان على أن تحسب له مدة توقيفه التي أمضاها موقوفاً على ذمة هذه الدعوى وتكليفه بدفع نفقات محاكمة بقيمة الف دينار أردني.

وأصدرت المحكمة نفسها حكماً على المدان "ع.أ" بتهمة القتل بالأشغال الشاقة الموقتة مدة خمسة عشر عاماً خلافاً للمادة 326 و 76 عقوبات لسنة 60 والأشغال الشاقة مدة خمسة عشر عاماً ولمرور ما يقارب تسع سنوات عاماً على إرتكاب الفعل وللمصالحة وإسقاط الحق الشخصي وللظروف التي إرتكب فيها جريمة القتل واستناداً لنص المادة 99 من قانون العقوبات فإن المحكمة تقرر تخفيض العقوبة لتصبح الأشغال الشاقة لمدة 7سنوات نصف على المدان على أن تحسب له مدة توقيفه التي امضاها موقوفا على ذمة هده الدعوى وتكليفه بدفع نفقات محاكمة بقيمة الف دينار اردني .

وأصدرت المحكمة ذاتها حكماً على المدان "ع.د" بتهمة الايذاء خلافاً لأحكام المادة 334 فقرة 1 من قانون العقوبات والحكم عليه بالحبس مدة سنة وتكليفه بدفع نفقات محاكمة بقيمة الف دينار اردني .