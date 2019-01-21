انقاذ شاب حاول الانتحار بتعليق نفسه على عمود كهرباء برام الله

رام الله- وطن: انقذت الشرطة والدفاع المدني، اليوم الاثنين، شاب 26 عام من سكان محافظة جنين حاول الانتحار بتعليق نفسه على عامود كهرباء في مدينة رام الله.

وقال المتحدث باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات بأن بلاغا ورد لغرفة عمليات شرطة محافظة رام الله من ضابط في حرس السيد الرئيس يفيد بوجود شاب معلقا على احد الاعمدة في مدينة رام الله على الفور تم تحريك قوة من الشرطة والدفاع المدني للمكان وعند وصولها للمكان تم انزال الشاب وانقاذه وتقديم الاسعافات الاولية له.

واضاف ارزيقات بانه تم نقله الى المشفى وادخاله لغرفة العناية المكثفه ووصفت حالته بالمستقرة.