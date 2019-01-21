الأردن يشكو دولة الاحتلال دوليا بسبب مطار "تمناع"

وطن: أكّد رئيس هيئة تنظيم الطيران المدني الأردني هيثم ميستو، اليوم الاثنين، موقف الأردن الرافض لإقامة مطار "تمناع" الإسرائيلي في موقعه الحالي، وقرار تشغيله أحادي الجانب الا إذا التزمت دولة الاحتلال بالمعايير الدولية، واتخذت الإجراءات التي تضمن المصالح الأردنية كاملة.

وأوضح ميستو أنّ الرفض يتعلّق لمخالفة المطار للمعايير الدولية فيما يتعلق باحترام سيادة الأجواء والأراضي للدول الأخرى عند تشغيل المطار.

وأكّد ميستو ضرورة التزام الاحتلال باتفاقية شيكاغو للطيران المدني لعام 1944م الموقعة من قبل 192 دولة في العالم من ضمنها الأردن ودولة الاحتلال وهي اتفاقية ملزمة لجميع الأطراف.

ولفت إلى أنّ الحكومة الأردنية ممثلة بهيئة تنظيم الطيران المدني، بصفتها الجهة المختصة بهذا الموضوع، قامت بإبلاغ منظمة الطيران المدني الدولي باعتراض المملكة الشديد على هذه المخالفة، والتأكيد على ضرورة اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان تقيد دولة الاحتلال بالمعايير الدولية.

كما قامت الهيئة بالتواصل مع سلطة الطيران المدني الاسرائيلي بهذا الخصوص وإعلامهم بضرورة عدم اتخاذ قرار التشغيل للمطار بشكل أحادي الجانب إلى أن يتم حل جميع الأمور العالقة تحت المظلة الدولية.

وشدّد على أنّ الحكومة تحتفظ بجميع الخيارات لضمان الدفاع عن وحماية مصالح المملكة وهي تتابع هذا الأمر مع منظمة الطيران المدني الدولي لضمان الوصول الى حل بهذا الخصوص وفق القوانين والمعايير الدولية.