تعليقا على بيان الاتحاد الأوروبي... فتح: جاهزون للانتخابات، حماس لوطن:لايمكن للسلطة بسلوكها الحالي إجراء انتخابات نزيهة

الفصائل لوطن: لامخرج من الوضع الحالي إلا بإجراء انتخابات ديمقراطية شاملة

رام الله- وطن : أكدت عدة فصائل في حديثها لـ وطن ، أن دعوة الاتحاد الأوروبي السلطة لإجراء انتخابات حقيقية وديمقراطية، تؤكد أن المخرج من الوضع الفلسطيني يكمن في إجراء انتخابات فلسطينية شاملة وديمقراطية تعمل على إنهاء الانقسام وحل الأزمات الداخلية ومواجهة صفقة القرن.

فتح: جاهزون لعقد الانتخابات واحترام اختيار الشعب

وقال محمد اشتية، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، اليوم الإثنين، إن الرئيس محمود عباس طلب من رئيس لجنة الانتخابات المركزية د. حنا ناصر التوجه إلى قطاع غزة لبدء المشاورات حول الانتخابات. مؤكداً أن حركة فتح جاهزة لعقد الانتخابات واحترام اختيار الشعب.

وخلال افتتاح المركز الطبي في الجامعة العربية الأمريكية، أوضح اشتية أن من حق الشعب الفلسطيني اختيار ممثليه من خلال انتخابات حرة ونزيهة.

واعتبر أن الانتخابات القادمة ستكون انتخابات لبرلمان دولة فلسطين التي اعترف بها 138 دولة حول العالم وتجسيد هذه الدولة عبر مجموعة مفاصل اقتصادية وسياسية وقانونية وأمنية.

وأكد حرص الرئيس والقيادة الفلسطينية على إجراء الانتخابات والخروج من حالة الانقسام السائدة.

وطالب اشتية "إسرائيل" باحترام الاتفاقات الموقعة بخصوص الانتخابات وخاصة مدينة القدس، والسماح بإجراء الانتخابات كما جرت سابقا في عام 1996 وعام 2006".

وبين أن جهود عقد الانتخابات يرافقها تشكيل حكومة سياسية فصائلية تشمل فصائل منظمة التحرير الفلسطينية.

وأضاف:" سوف نكسر الأمر الواقع عبر وحدة وطنية شاملة، وانفكاك تدريجي عن التبعية الاقتصادية التي فرضها علينا الاحتلال، وإعادة صياغة العلاقة مع الاحتلال قانونيا وسياسيا وامنيا".

حماس: السلطة بسلوكها الحالي لايمكن ان تجري انتخابات نزيهة

من جهته، قال الناطق باسم حماس حازم قاسم إن "السلطة بسلوكها الحالي لا يمكن ان تجري انتخابات نزيهة ولا بأي حال من الأحوال، وتتعامل بطريقة عبثية مع النظام السياسي الفلسطيني، عبر تنكرها لنتائج انتخابات 2006، وبالتالي التجربة مع السلطة تؤكد أنها لا تحترم نتائج الانتخابات".

وأضاف قاسم: حسب اتفاقات المصالحة التي وقعت، يجب ان تتم الانتخابات بالتوافق الفصائلي ووفق القانون الفلسطيني وليس عبر انتهاك القانون الفلسطيني كما حدث في حل المجلس التشريعي أو من خلال القرارات الانفرادية التي يتخذها أبو مازن بعيدا عن الفصائل، وبالتالي لا شرعية لأي انتخابات يمكن ان تجرى لأنها فاقدة للغطاء القانوني"، وفق قوله.

وتابع: لا يمكن للحكومة التي تأخذ إجراءات ضد شعبها في غزة أن تجري انتخابات نزيهة.

الشعبية: الانتخابات حاجة وطنية بشرط توحيد الساحة الفلسطينية

وقال القيادي في الجبهة الشعبية عمر شحادة لـوطن، "ننظر الى أن أي انتخابات هي حاجة وطنية بشرط ان تكون جزءا من عملية إعادة توحيد الساحة الفلسطينية على أساس مرتكزات الاستراتيجية الوطنية الفلسطينية التي اقرها المجلس الوطني والمجالس المركزية الأخيرة وعلى اساس قرارات واتفاقات المصالحة والتوافق الوطني، وبالتالي أي انتخابات اذا لم تأت على انهاء الانقسام ومواجهة صفقة القرن وقانون القومية الإسرائيلي واستعادة مكانة منظمة التحرير كقائد وطني تحرري موحد للشعب الفلسطيني، وأي انتخابات خارج هذا السياق يمكن ان تصب في تمهيد الأجواء للانفصال وتقويض وتبديد حقوق الشعب الفلسطيني.

وأضاف أن "الديمقراطية لا معنى لها اذا لم تقم على اساس المحتوى الوطني والحقوق الوطنية المستندة الى قرارات الشرعية الدولية ووحدة الشعب الفلسطيني ووحدة ارضه ومصيره وحقوقه وتطلعاته".

الديمقراطية: نعاني من أزمات سياسية عميقة والحل بالاحتكام للشعب

عضو اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية نهاد أبو غوش، أكد لـوطن أن "بيان الاتحاد الأوروبي ما كان له أن يتدخل لولا الخلل الواضح في حياتنا السياسية والتي تدفع أطرافا عديدة بالتدخل في شؤوننا".

وقال أبو غوش نحن نعاني من أزمة سياسية عميقة تطال كل المؤسسات، فالحكومة في أزمة ومنظمة التحرير في أزمة، واللجنة التنفيذية في أزمة والهيئات الوطنية في أزمة والمجلسين الوطني والمركزي انعقدا بمقاطعة قوى رئيسية وبالتالي الأزمة تتسع، ونرى أن الحل بالاحتكام للشعب.

وأضاف أبو غوش أن الانتخابات معطلة بقرار سياسي من طرفي الانقسام، وحل المجلس التشريعي قرار غير صحيح، وكان بالامكان حل المجلس التشريعي من خلال الدعوة لانتخابات تشريعة ورئاسية شاملة، وهذا المطلب الوطني وكل الفصائل وهو حق طبيعي للشعب. مضيفاً: لم نكن بحاجة لمن يدلنا على الطريق وعلى ما ينبغي فعله، للأسف الشديد المناكفات والاحتقان السياسي هو الذي يغري الأخرين بالتدخل في شؤوننا.

أما بشأن مطالبة الاحزاب بالانخراط في الانتخابات، قال أبو غوش: هذه مسألة تعود لكل حزب ولك فصيل ومن حقه ان يشارك أو يقاطع، نحن من الداعين لاجراء الانتخابات وسنشارك في اي انتخابات برلمانية أو رئاسية تجري في كل أجزاء الوطن.

المبادرة: عدم إجراء الانتخابات يضعف مكانة فلسطين أمام العام

من جهته، قال أمين عام المبادرة الوطنية د.مصطفى البرغوثي لـوطن، إن بيان الاتحاد الأوروبي يعبر عن القلق من حل المجلس التشريعي باعتباره المؤسسة الحكومية الوحيدة المنتخبة من الشعب ويؤكد ان لايوجد مخرج من الوضع الحالي إلا بإجراء انتخابات ديمقراطية شاملة، وهذا مهم اخذه بالاعتبار.

وأضاف البرغوثي: نحن قلنا في أكثر من مناسبة ان عدم إجراء الانتخابات لفترة طويلة من الزمن يضعف مكانة فلسطين أمام العالم، والعملية الديمقراطية يجب أن تتم وبتوافق جميع القوى وأن تكون اساساً للمصالحة الفلسطينية حتى نكون صفاً موحداً، مع اعطاء الشعب حقه في الخيار الديمقراطي".

حزب الشعب: إجراء انتخابات شاملة ديمقراطية وحقيقية هي مصلحة فلسطينية

من جهته، قال أمين عام حزب الشعب بسام الصالحي لـوطن، إن إجراء انتخابات شاملة ديمقراطية وحقيقية هي مصلحة فلسطينية بالدرجة الأولى قبل أن تكون مطلباً أوروبياً.

وأضاف الصالحي أنه في ظل فشل اتفاقات المصالحة التي تمت، فإن حزب الشعب دعا للبديل لإنهاء الانقسام من خلال إرادة الناخبين الفلسطينيين عبر إجراء الانتخابات.

ودعا الصالحي إلى "تطبيق قرار المحكمة الدستورية الذي نص على إجراء الانتخابات العامة، وفي هذ الصدد يكون المجلس التشريعي القادم جزءا من برلمان دولة فلسطين وهو بالضرورة جزء من المجلس الوطني الفلسطيني". كما دعا لجهد حقيقي من اجل انخراط الجميع في المشاركة بالانتخابات بما يشمل القدس والضفة وغزة.

وقال إن هناك تحدياً خارجياً وهو الاحتلال الذي سيسعى لمنع إجراء الانتخابات في القدس، لذلك يجب ان يكون هناك اشتباكا سياسيا بالتأكيد على اجراء الانتخابات في القدس، وعدم السماح بعدم إخراجها من الانتخابات الفلسطينية، وهناك تحدي داخلي بإجراء الانتخابات في قطاع غزة وعلى حماس الانخراط في المشاركة مع كافة الأطراف من أجل إجراء الانتخابات والمشاركة فيها وعدم وضع أية عراقيل أمامها.

وأشار إلى أنه من المتوقع أن يتوجه رئيس لجنة الانتخابات المركزية د.حنا ناصر الى قطاع غزة من أجل إجراء المشاورات وتذليل العقبات أمام اجراء الانتخابات.

الاتحاد الأوروبي يدعو السلطة لإجراء انتخابات حقيقية وديمقراطية

وكان الاتحاد الأوروبي، دعا في بيان له اليوم، وصل وطن، السلطة الفلسطينية، إلى العمل من أجل عقد انتخابات حقيقية وديمقراطية لكافة الفلسطينيين.

وقال الاتحاد الأوروبي إن إجراء الانتخابات أمر حيوي من مُنطلق إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة وذات سيادة.

واعتبر الاتحاد الأوروبي أن قرار حل المجلس التشريعي يُنهي رسمياً صلاحية الجسم الحكومي الوحيد المُنتخب للسلطة الفلسطينية.

وأضاف "بما أن المجلس التشريعي لم يعقد أي جلسة منذ عام 2007 ولم يتمكن من ممارسة مهامه كجسم تشريعي لدى السلطة الفلسطينية، كما هو منصوص عليه في القانون الأساسي، خلال العقد الماضي، فإن حله يُنهي رسمياً صلاحية الجسم الحكومي الوحيد المُنتخب للسلطة الفلسطينية، وهذا تطور تنظر إليه بعثات الاتحاد الأوروبي بعين القلق."

وتابع "وفقاً لاستنتاجات مجلس وزراء الخارجية الأوروبيين لعام 2016 وعلى ضوء الإعلان عن عقد انتخابات فإن بعثات دول الاتحاد الأوروبي في القدس ورام الله تُشجع القيادة الفلسطينية للعمل من أجل مؤسسات قوية وشاملة وخاضعة للمسائلة وديمقراطية تقوم على أساس احترام سيادة القانون وحقوق الإنسان".

كما دعت بعثات دول الاتحاد الأوروبي في القدس ورام الله الفصائل الفلسطينية للعمل على إيجاد أسس مُشتركة والعمل معاً، وصولاً إلى طريق إيجابي نحو الديمقراطية لصالح الشعب الفلسطيني، بحسب البيان.

كما حثت الفصائل الفلسطينية على الانخراط بحسن نية في عملية المصالحة التي تعتبر عنصراً هاماً للوصول إلى حل الدولتين.

وطالبت السلطةَ الفلسطينية باستئناف مهامها الحكومية بشكل كامل في غزة، التي تُعتبر جزءاً لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية المستقبلية.