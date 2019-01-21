صور | شذى أبو حنيش تطلق ديوانها "أغوتني الهاوية" في متحف درويش

رام الله- وطن: أطلقت الشاعرة شذى أبو حنيش، اليوم الإثنين، ديوانها "أغوتني الهاوية"، وذلك في متحف محمود درويش في مدينة رام الله، وقدمتها عبير عودة.

وقدمت أبو حنيش مجموعة من النصوص منها: أحوال التفاحة، القصائد مساءٌ أيضاً، خمس قصائد.

تقع المجموعة في 160 صفحة من القطع المتوسط، وهي صادرة عن مكتبة كل شيء في حيفا، والرسومات والغلاف للفنانة تغريد عبد العال.

ولدت شذى أبو حنيش عام 1987 في مدينة نابلس، حصلت على درجة البكالوريوس في علم الاجتماع من جامعة النجاح الوطنية، صدر لها عام 2015 مجموعة بعنوان "حب يحوم كبعوضة مزعجة" ترجمت إلى الإنجليزية عام 2017.