الاحتلال ينصب حواجز على كافة مداخل الخضر جنوب بيت لحم

وطن: نصبت قوات الاحتلال، مساء اليوم الاثنين، حواجز عسكرية على كافة مداخل بلدة الخضر جنوب بيت لحم.

وأفاد شهود عيان بأن الاحتلال نصب الحواجز على مداخل الخضر الجنوبي المسمى "بالنشاش"، وعلى الشرقي في محيط المقبرة، والغربي عند الدوار القريب من إستاد الخضر، وسط إجراءات أمنية مكثفة على عملية دخول وخروج المركبات التي يتم اطلاق قنابل الصوت عليها.

وكانت بلدة الخضر قد شهدت تصعيدا كبيرا منذ ساعات عصر اليوم، من خلال اقتحام عشرات المستوطنين لبرك سليمان السياحية، مع اندلاع مواجهات مع جنود الاحتلال في منطقة أم ركبة جنوب البلدة.