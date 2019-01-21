اتلاف كميات من القطين منتهية الصلاحية في سلفيت

سلفيت- وطن: اتفلت الضابطة الجمركية في محافظة سلفيت، اليوم الاثنين، كميات من القطين منتهية الصلاحية.

وقالت الضابطة انه تم ضبط الكميات خلال عملية مراقبة ومتابعة لشاحنة تحمل لوحة تسجيل اسرائيلية في المحافظة تقوم بأفراغ حمولتها وتعبئتها لسيارة أخرى، وعلى الفور تحركت الطواقم للمكان وبحضور جهات الاختصاص ممثلة بالاقتصاد الوطني، الصحة والزراعة، وتم معاينة الكمية وفحصها وتبين انها منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآمي ويظهر عليها علامات العفن وتخرج منها روائح نتنة، وعليه أقرت اللجنة اتلافها واستكمال الاجراءات القانونية اللازمة.