مصطفى البرغوثي: تهديد الاحتلال باغلاق مؤسسات "الاونروا" في القدس مؤامرة لتصفية حقوق اللاجئين

رام الله- وطن: قال الدكتور مصطفى البرغوثي، الامين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية، ان تهديد الاحتلال بإغلاق مدارس ومؤسسات "الاونروا" في القدس بأنه جزء من مؤامرة لتصفية حقوق اللاجئين الفلسطينيين وإهانةً مباشرةً للمجتمع الدولي واستهانةً واستخفاف بقوانينه وقراراته ومؤسساته.

وقال البرغوثي، أن هذه الخطوة الاستفزازية تستهدف بشكل فعلي ومتعمد اللاجئين الفلسطينيين وحقوقهم المكفولة بالقانون الدولي والدولي الإنساني، كما أنها تستهدف أيضا القدس ومؤسساتها وذلك في إطار إستراتيجية دولة الاحتلال القائمة على تهويد المدينة المقدسة وتعزيز سياسة التطهير العرقي والتهجير القسري وبسط السيطرة على جميع مناحي الحياة فيها، وفرض وقائع جديدة على الأرض.

وطالب البرغوثي، العالم أجمع وأعضاء المجتمع الدولي الارتقاء إلى مستوى تحدي هذه القرارات والإجراءات الإسرائيلية، والتدخل فورا لضمان عدم تنفيذ مثل هذه الخطوات التدميرية.