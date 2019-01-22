مصرع الشاب أشرف سياعرة في حادث سير ذاتي شمال شرق بيت لحم

رام الله- وطن: لقي صباح اليوم الثلاثاء، الشاب أشرف السياعرة (30 عاما) من سكان بلدة خاراس شمال غرب الخليل مصرعه وأصيب 6 آخرين بحادث انقلاب مركبة بطريق وادي النار شمال شرق بيت لحم .

وقال الناطق الاعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات، إن بلاغا ورد لغرفة عمليات الشرطة يفيد بوقوع حادث سير ذاتي في طريق وادي النار على الفور تم تحريك الدفاع المدني وقوة من الشرطة للمكان وتوجيه مركبات الاسعاف وعند وصولها تبين بأن الحادث هو انقلاب ذاتي لمركبة من نوع كادي تقل عمالا وسقوطها في منحدر بجانب الطريق نتج عنه وفاة مواطن واصابة 6 اخرين تم نقلهم للمستشفيات لتلقي العلاج ووصفت اصاباتهم ما بين المتوسطة والخطيرة .

واضاف أن الشرطة باشرت بالتحقيق للوقوف على ملابسات الحادث وتم اعلام النيابة العامة.