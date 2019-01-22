حركة المبادرة تدين الاعتداءات الاسرائيلية على سوريا

رام الله- وطن: أدانت حركة المبادرة الوطنية الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على سوريا، مؤكدة أن هذه الاعتداءات تمثل عدوانا وتدخلا فظا في الشؤون السورية ومحاولة لتعطيل الجهود المبذولة لاستعادة الاستقرار فيها.

وأضافت المبادرة في بيان لها أن الاعتداءات تعكس طبيعة اسرائيل باعتبارها كيانا استعماريا يسعى لالحاق الضرر بمصالح الأمة العربية وشعوبها.



واكدت المبادرة على ضرورة مواجهة الغطرسة الاسرائيلية، ومن واجب المجتمع الدولي مواجهة اسرائيل واعتداءاتها وخرقها للمواثيق والقوانين الدولية.