حراك اسقاط الضمان لـوطن: فعالياتنا القادمة دعما للاسرى ورفضا للتنكيل بهم

رام الله- وطن: أعلن الحراك العمالي والحراك الموحد لإسقاط قانون الضمان الاجتماعي عن أن فعالياتهم القادمة ستكون تضامنا ودعمًا للاسرى.

وقال منسق الحراك العمالي الفلسطيني لإسقاط قانون الضمان صهيب زاهدة لـ وطن، "سنعلن اليوم عن فعالياتنا التي ستكون تضامنية مع الاسرى بالتنسيق مع القوى الوطنية، فيجب إعطاء الأولوية لهذه القضية المهمة".

وأضاف زاهدة "أن المطلوب الان أن يركز الشارع على قضية الأسرى".

وفي المقابل أعلن الناطق باسم الحراك الموحد لاسقاط قانون الضمان الاجتماعي عامر حمدان في حديث لـ وطن، عن أن فعالياتهم مستمرة وسيكون لهم وقفة خاصة تضامنًا مع الاسرى، مضيفًا "لم نحدد الوقت ولكن يُرجح ان تكون اليوم او غدا على أبعد تقدير".

يشار إلى أن سجون الاحتلال تشهد استنفاراً من قبل الأسرى، بعد اعتداء قوات القمع التابعة لإدارة سجون الاحتلال في معتقل "عوفر" على الأسرى، حيث أصيب في المعتقل أكثر من 100 أسير بجروح واختناق بالغاز جراء إصابتهم بالرصاص المطاطي والاختناق بالغاز والرضوض بسبب الاعتداء المباشر بالهراوات عليهم من قبل قوات القمع.