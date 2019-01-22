95 مستوطنًا يقتحمون الأقصى بحراسة مشددة

وطن: اقتحم عشرات المستوطنين المتطرفين صباح الثلاثاء، المسجد الأقصى المبارك، من باب المغاربة بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الخاصة.

ووفرت شرطة الاحتلال الحماية الكاملة لهؤلاء المتطرفين اليهود أثناء اقتحام المسجد الأقصى بدءً من دخولهم عبر باب المغاربة وتجولهم في باحات المسجد، وانتهاءً بخروجهم من باب السلسلة.

وبحسب دائرة الأوقاف الإسلامية، فإن 95 مستوطنًا بلينهم 50 طالبًا من طلاب المعاهد والجامعات اليهودية اقتحموا المسجد الأقصى خلال الفترة الصباحية، ونظموا جولات استفزازية في باحاته وسط تلقيهم شروحات عن "الهيكل" المزعوم.

وتواصل شرطة الاحتلال فرض قيود مشددة على دخول المصلين للأقصى، وتحتجز بعض هوياتهم الشخصية عند الأبواب لحين خروجهم منها، في وقت تمنع فيه عشرات النساء والرجال من دخول المسجد منذ فترات طويلة.