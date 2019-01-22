انتزاع قرار من الاحتلال يسمح بمد خط كهرباء لقرية جب الذيب شرق بيت لحم

رام الله- وطن: انتزعت مؤسسة التخطيط من أجل التخطيطpimcon ، المعنية بحقوق المواطن، قرارا مما يسمى بـ"الادارة المدنية" التابعة للاحتلال، يتيح مد خط كهرباء الى قرية جب الذيب شرق بيت لحم، بعد منع دام لسنوات.

وأفاد مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم حسن بريجية، بأن المؤسسة انتزعت القرار بعد عناء كبير ومتابعة حثيثة، في ظل تعنت الاحتلال بعدم السماح بمد خط الكهرباء، بحجة انها منطقة "اسرائيلية"، وبحكم قربها من مستوطنة "ازدبار" المقامة على اراض محتلة، التي يقطنها المتطرف افيغدور ليبرمان، الذي كان يتصدر منع مد خط كهرباء الى القرية.

واشار بريجية الى ان الاحتلال في العام 2017، منع حتى وضع لوحات طاقة شمسية على منازل المواطنين في القرية، والبالغ عددهم 25 نسمة، وقام بالاستيلاء على هذه اللوحات.

(وفا)