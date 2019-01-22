استطلاع إسرائيلي جديد: الليكود يخسر 4 مقاعد في حال تقديم لائحة اتهام ضد نتنياهو

وطن: بيّن استطلاع للرأي، أجري يوم أمس الإثنين ونشرت نتائجه اليوم، أن حزب الليكود الإسرائيلي يخسر 4 مقاعد في حال أعلن المستشار القضائي لحكومة الاحتلال، أفيحاي مندلبليت، نيته تقديم لائحة اتهام ضد رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، بشبهة تلقي الرشوة.

وبحسب استطلاع نشرته إذاعة جيش الاحتلال (غاليه تساهال) فإن الليكود يحصل على 29 مقعدا، ومع تقديم لائحة اتهام يتراجع إلى 25 مقعدا، لصالح أحزاب اليمين.

وتشير نتائج الاستطلاع إلى أن كتلة "يش عتيد" تحصل على 13 مقعدا، مقابل 13 مقعد لـ"مناعة لإسرائيل"، و 9 مقاعد لحزب "العمل"، و 7 مقاعد لكل من "اليمين الجديد" و "يهدوت هتوراه".

في المقابل، تحصل الأحزاب العربية على 12 مقعدا سوية، و 6 مقاعد لـ"شاس"، و 5 مقاعد لكل من "يسرائيل بيتينو" و"غيشير" و"ميرتس" و"كولانو". أما "البيت اليهودي" فيحصل على 4 مقاعد.

وفي حال قرر المستشار القضائي لحكومة الاحتلال تقديم لائحة اتهام ضد نتنياهو، فإن "الليكود" يخسر 4 مقاعد، لصالح كل من "يش عتيد" و"مناعة لإسرائيل" و"كولانو" و"يسرائيل بيتينو".

وأظهر الاستطلاع أنه في هذه الحالة يحصل "الليكود" على 25 مقعدا، مقابل 14 مقعدا لكل من "يش عتيد" و"مناعة لإسرائيل"، بينما يحصل "العمل" على 9 مقاعد، و7 مقاعد لكل من "اليمين الجديد" و"يهدوت هتوراه".

وأجري الاستطلاع من قبل معهد "مدغام"، وشمل عينة مؤلفة من 508 مستطلعين، بنسبة خطأ تصل إلى 4.4%.

(عرب 48)