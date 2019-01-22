شركة حضارة للاستثمار التكنولوحي تطلق أولى حملاتها للعام الجديد بعنوان " نــت زي الفــل"

رام الله- وطن: أطلقت شركة حضارة للإستثمار التكنولوجي مع بداية عام 2019 حملتها الجديدة بعنوان "نت زي الفـــــــــــــل" و الخاصة بمشتركين خط النت الجدد في الضفة الغربية؛ لتقدم من خلالها عروض على باقات الأنترنت المنزلي بأسعار مميزة ومنافسة.

وقد صرح يوسف الخطيب مدير دائرة التسويق في شركة حضارة " عن إطلاق حملة نـــــــــــت زي الفــــــل مع بداية عام 2019، و قد جاءت لتلبية رغبات واحتياجات المشتركين المتجددة على مدار العام بمختلف فئاتهم في السوق الفلسطيني وبالتزامن مع اطلاق بالتل حملتها لمشتركين خط النفاذ الجدد، فقد وفرت شركة حضارة من خلال الحملة عروض مميزة على العديد من سرعات الأنترنت المنزلي؛ ليكون العرض الرئيسي حصول المشتركين على سرعة8 ميغا لمدة 3 أشهر بسعر29 شيقل، أما باقي العروض فقد تنوعت بتنوع السرعة بالإضافة الى ميزة استمرار اشتراكهم بأسعار مخفضة وثابتة بعد انتهاء مدة الحملة على مختلف السرعات المقدمة".

هذا وأكد الخطيب أن حضارة قد أتاحت للمشتركين من خلال الحملة اختيار العرض الذي يناسبهم و جميع افراد العائلة على مختلف سرعات الأنترنت المنزلي، ليكون الهدف من الحملة كسب ثقة المزيد من المشتركين ورفع مستوى القيمة المضافة المقدمة لهم، حيث تأتي عروض الشركة بعد دراسة وتخطيط من قبل فريق قسم التسويق بالتعاون مع باقي أقسام الشركة التي تعمل بشكل دؤوب لتلبية تطلعات مشتركيها وتحقيق توقعاتهم مع كل حملة جديدة.

و الجدير بالذكر أنه بإمكان المشتركين الجدد الاستفادة من مزايا حملة "نــــت زي الفــــــل "من خلال التوجه بزيارة أحد معارض حضارة الرئيسية المنتشرة أو موزعيها المعتمدين في الضفة الغربية.